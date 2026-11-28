Активист Непримеров рассказал, за что его депортировали из Эстонии

Активист Непримеров рассказал, за что его депортировали из Эстонии Активист Непримеров рассказал, за что его депортировали из Эстонии

Москва28 ноя Вести.Депортированный из Эстонии за общественную позицию Сергей Непримеров в комментарии ИС "Вести" рассказал причину своей высылки из страны.

По его словам, эстонским властям была неугодна его позиция по поводу Великой Отечественной войны.

Эстонский пограничник мне сказал, что это все за мои действия, связанные с памятью о Великой Отечественной войне заявил Непримеров

В действительности, активист является чернобыльцем, в Нарве он привлекал внимание к проблемам ликвидаторов, участвовал в организации "Бессмертного полка". Не скрывал пророссийской позиции.

Однако эстонская сторона усмотрела в этом повод увидеть в нем "агента Кремля".

И меня без очереди, как VIP-персону, вывели на мост, отдали паспорт, и я остался стоять на мосту. Из личного мне вынесли зонтик и телефон пояснил мужчина

В России депортированному выделили квартиру и помогли с оформлением документов.

Сам активист после депортации пояснил, почему в Эстонии сейчас так стали относиться к русским.

У них нет ничего, что они могут дать Евросоюзу, кроме русофобии, все предприятия русские утрачены, все закрыто заметил он

С 1 декабря Эстония в одностороннем порядке закрывает пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти региона окажут содействием гражданам России, которые застряли на границе с этой страной.