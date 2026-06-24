В Смольном подчеркнули, что нацистские символы на полу в метро не нарушат закон

Власти Петербурга: нацистские шевроны на полу в метро не будут нарушать закон В Смольном подчеркнули, что нацистские символы на полу в метро не нарушат закон

Москва24 июн Вести.Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что нацистские символы, которые могут нанести на пол станции метро "Парк Победы", не будут нарушать закон. Об этом пишет "Фонтанка".

Ранее губернатор города Александр Беглов рассказал о планах разместить на полу станции "изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта". По его словам, эти шевроны будут интегрированы в рисунок пола у турникетов, чтобы входящие и выходящие пассажиры наступали на них.

Эта идея породила дискуссию о законности размещения такого рисунка, и власти Санкт-Петербурга подчеркнули свое намерение действовать по закону.

Проектные решения в части использования художественных или иных исторических материалов реализуются в соответствии с действующим законодательством цитирует администрацию "Фонтанка"

При этом более подробных пояснений по этому поводу не дали.