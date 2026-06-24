Москва24 июнВести.Администрация Санкт-Петербурга сообщила, что нацистские символы, которые могут нанести на пол станции метро "Парк Победы", не будут нарушать закон. Об этом пишет "Фонтанка".
Ранее губернатор города Александр Беглов рассказал о планах разместить на полу станции "изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта". По его словам, эти шевроны будут интегрированы в рисунок пола у турникетов, чтобы входящие и выходящие пассажиры наступали на них.
Эта идея породила дискуссию о законности размещения такого рисунка, и власти Санкт-Петербурга подчеркнули свое намерение действовать по закону.
Проектные решения в части использования художественных или иных исторических материалов реализуются в соответствии с действующим законодательствомцитирует администрацию "Фонтанка"
При этом более подробных пояснений по этому поводу не дали.