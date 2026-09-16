Власти Псковской области ведут переговоры о наращивании поставок бензина Губернатор Ведерников сообщил о переговорах о наращивании поставок бензина

Москва16 сен Вести.Власти Псковской области ведут переговоры с нефтяными компаниями о наращивании поставок бензина в регион. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В последние два дня на некоторых АЗС был превентивно введен лимит на продажу суточной нормы. Это решение нарушило сложившийся баланс. С завтрашнего дня работа АЗС вернется в привычный режим. Чтобы исключить подобные сбои на будущее, ведем переговоры с руководством компаний о наращивании поставок бензина в Псковскую область прокомментировал ситуацию глава региона в своем канале на платформе MAX

При этом губернатор подчеркнул, что "топлива и сейчас в регионе достаточно". "Держу этот вопрос на личном контроле", - добавил Ведерников.