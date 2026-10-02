Новак: ажиотажного спроса на АЗС, который был летом, больше нет

Власти РФ не наблюдают ажиотажного спроса на топливо на заправках Новак: ажиотажного спроса на АЗС, который был летом, больше нет

Москва2 окт Вести.Ажиотажного спроса на топливо на автозаправочных станциях, который фиксировался летом, сейчас не наблюдается. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Мы не наблюдаем ажиотажного спроса, потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит - он искусственный сказал Новак

Вице-премьер также отметил, что в летний период, когда возникал дефицит, спрос был частично выше, чем годом ранее. Рост потребления он объяснил тем, что во время дефицита потребители стараются сделать дополнительные запасы.

Ранее чиновник отметил, что в РФ проведена большая работа по укреплению защиты НПЗ.