Москва3 ноя Вести.Федеральное казначейство за девять месяцев 2026 года провело 52 проверки законности и эффективности использования бюджетных средств в концессионных проектах. Об этом РБК сообщил первый замглавы ведомства Эли Исаев.

Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых: в 2025 году состоялось 17 проверок, а в 2024-м – 32.

По данным издания, повышенное внимание контролирующих органов часто обращено на проекты, в которых строительство уже завершено и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию.

Счетная палата, отмечается в материале, выявила проблемы с учетом концессий в сфере ЖКХ. Данные разных ведомств о таких проектах оказались неполными и противоречивыми, а условия участия государства в финансировании зачастую не учитывали интересы бюджетов.

В Минэкономразвития сообщили, что совместно с Минфином и ВЭБ.РФ работают над изменением правил оценки концессионных проектов. В частности, планируется ввести обязательную проверку их социально-экономической эффективности и распределения рисков между государством и бизнесом.