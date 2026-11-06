Москва6 ноя Вести.

Новый законопроект упорядочит полномочия регионального контроля за индивидуальным жилищным строительством (ИЖС), определяя полноту и соответствие сведений в публичной информационной системе о застройщиках. Об этом ИС "Вести" рассказала президент Ассоциации участников малоэтажного и комплексного строительства "НАМИКС", председатель Комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП России, член Общественного совета при Росреестре Елена Николаева.

По мнению эксперта, ранее принятый в 2025 году закон № 186-ФЗ о региональном контроле за индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) страдал от существенных пробелов. Регионам не были предоставлены достаточные полномочия, а главное – отсутствовала четкость в определении их функций и сферы ответственности, что делало неясным, где именно начинаются и заканчиваются их полномочия. Теперь депутаты Госдумы РФ намерены расширить полномочия регионов по надзору за строительством частных домов. Речь о контроле за подрядчиками, за соблюдением ими требований к порядку и срокам размещения в информационной системе необходимых сведений, в том числе о банке, в котором заказчик открыл эскроу-счет. Такая мера должна повысить прозрачность рынка ИЖС.

Вот сейчас внесенным законопроектом [законопроект № 1238120-8, принятый Государственной Думой в первом чтении, призван устранить серьезный правовой пробел в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС)] этот момент будет уточнен. И связано это в первую очередь с тем, что те сведения, которые должны вноситься в информационную систему, теперь они четко описаны, и именно соответствие этой информации проверяет региональный теперь контроль, который будет осуществляться, и самое главное — полнота. То есть заполнены или не заполнены все позиции информационной системы, которые являются публичными. То есть мы с вами все сможем посмотреть про конкретного застройщика, который выполняет ту или иную работу, тот или иной проект. И мы с вами будем понимать теперь, в каких банках у него счета, не являются ли они банкротами по каким-то проектам, какие типовые проекты они используют, какие домокомплекты они используют рассказала Николаева

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что в 2026 году в России наблюдается сокращение объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). При этом динамика по многоквартирным домам наоборот улучшилась. По его словам, одна из причин спада — холодная и снежная зима.