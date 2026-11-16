Власти Венгрии не знают, чьи миллионы долларов и евро нашли в тайниках в лесу Глава NVVH: на найденных в лесу деньгах нет опознавательных знаков

Москва16 ноя Вести.Правоохранительные органы Венгрии на данный момент не могут подтвердить принадлежность денег, которые были найдены в тайниках в лесу, экс-министру национального развития Миклошу Шестаку. Об этом заявила глава Национального управления по возврату и защите активов NVVH Анна Унгер в эфире телеканала RTL.

Эти деньги были изъяты в ходе следственных действий, проводившихся в рамках уголовного дела, фигурантом которого является Миклош Шестак. Однако на них нет никаких опознавательных знаков, по которым можно было бы определить их владельца сказала Унгер

13 ноября NVVH, созданное новыми властями Венгрии для противодействия коррупции, сообщило об обнаружении в тайных схронах в разных частях страны крупных сумм наличных денежных средств. Купюры были спрятаны в лесу, в хозпостройках, на складах и в жилых помещениях, а часть денег находилась в кормушке для птиц. Всего правоохранители обнаружили 1,2 млн долларов, более 2,6 млрд евро и 5 млрд венгерских форинтов (13,7 млн евро).

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тут же поспешил заявить в соцсетях, что найденные деньги принадлежали экс-министру Шестаку. В ответ партия Виктора Орбана "Фидес — Венгерский гражданский союз" потребовала, чтобы Мадьяр предъявил доказательства своих утверждений или покинул свой пост.

Ранее стало известно, что Петер Мадьяр назвал экс-премьера Венгрии Виктора Орбана "падшим боссом мафии" после обнаружения в лесу тайника с деньгами.