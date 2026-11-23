Внедорожники BYD запретили продавать в ЕС из-за сходства с Land Rover Defender Нидерланды запретили продажу джипа BYD в Европе из-за сходства с Land Rover

Москва23 ноя Вести.Суд Нидерландов предварительно запретил продавать в Евросоюзе китайский внедорожник BYD Ti7. Причиной стало его сходство с моделью Defender, выпускаемой Jaguar Land Rover (JLR), говорится в заявлении автопроизводителя.

Суд посчитал различия между двумя моделями недостаточными и решил, что внедорожник BYD Ti7 "нарушает права JLR на зарегистрированный в ЕС дизайн". Китайский автомобильный концерн заявил, что категорически не согласен с постановлением и намерен его обжаловать.

BYD Ti7 является результатом самостоятельной разработки дизайна нашей компанией и не нарушает никаких прав JLR. Мы используем все доступные правовые средства, чтобы доказать ошибочность этого судебного решения говорится в заявлении

BYD Ti7 еще не поступил в продажу в странах ЕС, но уже доступен для заказа в Великобритании.