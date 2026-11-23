Москва23 нояВести.Суд Нидерландов предварительно запретил продавать в Евросоюзе китайский внедорожник BYD Ti7. Причиной стало его сходство с моделью Defender, выпускаемой Jaguar Land Rover (JLR), говорится в заявлении автопроизводителя.
Суд посчитал различия между двумя моделями недостаточными и решил, что внедорожник BYD Ti7 "нарушает права JLR на зарегистрированный в ЕС дизайн". Китайский автомобильный концерн заявил, что категорически не согласен с постановлением и намерен его обжаловать.
BYD Ti7 является результатом самостоятельной разработки дизайна нашей компанией и не нарушает никаких прав JLR. Мы используем все доступные правовые средства, чтобы доказать ошибочность этого судебного решенияговорится в заявлении
BYD Ti7 еще не поступил в продажу в странах ЕС, но уже доступен для заказа в Великобритании.