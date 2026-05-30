Франция побила рекорд по числу заключенных в стране, в тюрьмах 88,6 тыс. человек

Москва30 мая Вести.Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 88 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете министерства юстиции страны.

Уточняется, что количество мест в тюрьмах Франции при этом составляет менее 63,5 тысячи.

Так, с 1 мая 2026 года в местах лишения свободы во Франции числятся 88 654 человека, что примерно в пять раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В апреле 2024 года сообщалось, что общее количество заключенных в тюрьмах Франции превышает 77 тысяч человек, что на тот момент было рекордом за всю историю страны.