Москва30 маяВести.Численность заключенных в тюрьмах Франции побила рекорд, превысив 88 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете министерства юстиции страны.
Уточняется, что количество мест в тюрьмах Франции при этом составляет менее 63,5 тысячи.
Так, с 1 мая 2026 года в местах лишения свободы во Франции числятся 88 654 человека, что примерно в пять раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В апреле 2024 года сообщалось, что общее количество заключенных в тюрьмах Франции превышает 77 тысяч человек, что на тот момент было рекордом за всю историю страны.