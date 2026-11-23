Москва23 ноя Вести.Оргкомитет национального конкурса "Мисс Вселенная Вьетнам 2026" отменил решение о присуждении титула победительницы Нгуен Куинь Ань. Об этом сообщает новостной портал VietnamNet.

Руководитель оргкомитета и генеральный директор Five6 Entertainment Фам Зуй Кхань пояснил, что причиной лишения статуса стали регулярные нарушения условий заключенного договора. По его словам, ранее модель на полгода отстраняли от публичной деятельности из-за конфликта с коллегами.

На этот раз она проигнорировала ограничение и приняла участие в коммерческом мероприятии без согласования с организаторами. Дополнительные претензии возникли после того, как девушка объявила о подписании контракта со сторонним агентством.

Фам Зуй Кхань отметил, что эти действия нанесли ущерб репутации конкурса, обратив внимание на противоречия с победительницей.

Таким образом, Нгуен Куинь Ань, завоевавшая корону в Хайфоне в начале октября, пробыла в статусе победительницы 47 дней.

Данный прецедент стал первым случаем отзывa титула за всю историю проведения конкурса во Вьетнаме. В оргкомитете добавили, что решение о передаче короны одной из финалисток пока не принято, и не исключили, что титул останется вакантным весь сезон.

Ранее сообщалось, что Россию на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" представит 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени.