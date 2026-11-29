В Севастополе ветер обрушил ветку на движущийся автомобиль, пострадала женщина

Во время шторма жительница Севастополя пострадала из-за упавшей на машину ветки В Севастополе ветер обрушил ветку на движущийся автомобиль, пострадала женщина

Москва29 ноя Вести.В Севастополе женщине травмировало руки при падении ветки на движущийся автомобиль, сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Инцидент произошел днем 29 ноября на улице Хрусталева.

Ветер обрушил крупную ветку на движущийся автомобиль, лобовое стекло разбилось. Женщина-водитель от удара упала под руль и получила травму верхней конечности сказано в публикации ведомства в MAX

К месту оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательной части, однако деблокировать ее из машины не пришлось.

После оказания первой помощи пострадавшую госпитализировали.