Москва29 нояВести.В Севастополе женщине травмировало руки при падении ветки на движущийся автомобиль, сообщили в пресс-службе городского МЧС.
Инцидент произошел днем 29 ноября на улице Хрусталева.
Ветер обрушил крупную ветку на движущийся автомобиль, лобовое стекло разбилось. Женщина-водитель от удара упала под руль и получила травму верхней конечностисказано в публикации ведомства в MAX
К месту оперативно прибыли специалисты аварийно-спасательной части, однако деблокировать ее из машины не пришлось.
После оказания первой помощи пострадавшую госпитализировали.