Москва18 сен Вести.Вода у берега крупнейшего пресноводного озера Ханка на Дальнем Востоке приобрела насыщенный зеленый оттенок. Соответствующие кадры публикует Примгидромет в MAX.

Такой цвет вода приобрела из-за сезонного цветения, связанного с массовым развитием микроскопических водорослей.

Обычно на Ханке такое явление наблюдается в августе, однако в этом году оно проявилось позже. Этому способствует сохраняющаяся высокая температура воды: несмотря на середину сентября, вода в озере остается достаточно теплой для активного развития водорослей