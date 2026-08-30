Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Ставрополье, вышел в рейс вместо отца

Водитель разбившегося в Ставрополье автобуса заменял своего отца Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Ставрополье, вышел в рейс вместо отца

Москва30 авг Вести.Водитель автобуса, который ночью попал в ДТП на пути из Грузии в Москву на дороге в Ставропольском крае, вышел в рейс вместо своего отца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. По нашей информации, он поехал по маршруту вместо своего отца говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае госпитализированы 26 пострадавших, 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

Автобус ночью, 30 августа, на третьем километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулся с "Камазом" и съехал в кювет. По последним данным, погибли шесть человек, включая скончавшегося в больнице в реанимации.