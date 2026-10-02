Москва2 октВести.В подмосковном Пушкино машина сбила двух 14-летних самокатчиков. Об этом сообщает управление МВД России по области в MAX.
Авария произошла в районе 11.30 у одного из домов, расположенных на Старом Ярославском шоссе.
По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на электросамокат, на котором пересекали проезжую часть два 14-летних подросткаговорится в сообщении
Школьников увезли в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.