Два 14-летних самокатчика пострадали в ДТП с автомобилем в Пушкино

Водитель сбил двух 14-летних самокатчиков в подмосковном Пушкино Два 14-летних самокатчика пострадали в ДТП с автомобилем в Пушкино

Москва2 окт Вести.В подмосковном Пушкино машина сбила двух 14-летних самокатчиков. Об этом сообщает управление МВД России по области в MAX.

Авария произошла в районе 11.30 у одного из домов, расположенных на Старом Ярославском шоссе.

По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на электросамокат, на котором пересекали проезжую часть два 14-летних подростка говорится в сообщении

Школьников увезли в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего.