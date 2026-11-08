Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Ленобласти

Водитель врезался в столб на трассе в Ленобласти и погиб Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Ленобласти

Москва8 ноя Вести.Водитель иномарки врезался в столб на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области и скончался, его пассажирка пострадала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла на 56-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне. Спасатели провели деблокировку, однако прибывшими медиками была констатирована смерть водителя 2007 года рождения говорится в сообщении

Девушку 2008 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали.

Обстоятельства происшествия выясняются.