Москва8 нояВести.Водитель иномарки врезался в столб на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области и скончался, его пассажирка пострадала. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Авария произошла на 56-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в столб.
В результате ДТП водитель оказался зажат в салоне. Спасатели провели деблокировку, однако прибывшими медиками была констатирована смерть водителя 2007 года рожденияговорится в сообщении
Девушку 2008 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали.
Обстоятельства происшествия выясняются.