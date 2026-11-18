Водитель экскаватора пошел под суд за нарушение ПДД, повлекшее смерть в Чувашии

Водителя экскаватора судят за смертельное ДТП в Чебоксарах Водитель экскаватора пошел под суд за нарушение ПДД, повлекшее смерть в Чувашии

Москва18 ноя Вести.Сорокалетний житель Чебоксар предстал перед судом по обвинению в нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 5 марта около 19.05 на трассе "М-7" в районе въезда в Чебоксары со стороны Кугеси. Управляя экскаватором-погрузчиком JSB, фигурант не дождался переключения дополнительной секции светофора и выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Совершая поворот налево, он не уступил встречному Kia Sorento.

От полученных в результате ДТП телесных происшествия водитель встречного автомобиля скончался на месте происшествия. Обвиняемый вину в содеянном не признал, указывая на возможный выезд встречного автомобиля на перекресток уже на запрещающий сигнал светофора написали в пресс-службе

Уголовное дело уже рассматривается в Чебоксарском районном суде.