Москва18 нояВести.Сорокалетний житель Чебоксар предстал перед судом по обвинению в нарушении водителем ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 5 марта около 19.05 на трассе "М-7" в районе въезда в Чебоксары со стороны Кугеси. Управляя экскаватором-погрузчиком JSB, фигурант не дождался переключения дополнительной секции светофора и выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Совершая поворот налево, он не уступил встречному Kia Sorento.
От полученных в результате ДТП телесных происшествия водитель встречного автомобиля скончался на месте происшествия. Обвиняемый вину в содеянном не признал, указывая на возможный выезд встречного автомобиля на перекресток уже на запрещающий сигнал светофоранаписали в пресс-службе
Уголовное дело уже рассматривается в Чебоксарском районном суде.