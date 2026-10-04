Вакцина "Аллергарда" может вызывать головокружение или сонливость

Водителям не рекомендуется садиться за руль после введения вакцины "Аллергарды" Вакцина "Аллергарда" может вызывать головокружение или сонливость

Москва4 окт Вести.Водителям не рекомендуется садиться за руль в день введения препарата от аллергии "Аллергарда", следует из инструкции по медицинскому применению препарата, которую изучил ТАСС.

Ввиду того, что при проведении инъекции возможно развитие головокружения или сонливости, следует избегать управления транспортными средствами или работать с механизмами в день проведения инъекции говорится в инструкции

После укола пациент должен оставаться под наблюдением медицинского персонала как минимум 1 час. Это необходимо на случай возникновения острых реакций.

"Аллергарда" — первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы. Препарат разработан Институтом иммунологии ФМБА и прошел клинические испытания. Так, в 2025 году у 25% пациентов, получивших вакцину, симптомы аллергии отсутствовали полностью, у остальных проявления болезни снизились в 6 раз.

Ранее сообщалось, что российская вакцина также помогает людям с пищевой аллергией.