Прорыв на магистральном водопроводе устраняют в Фокино в Приморье

Водоснабжение нарушено из-за аварии в Фокино в Приморье Прорыв на магистральном водопроводе устраняют в Фокино в Приморье

Москва10 ноя Вести.Авария на магистральном водоводе привела к перебоям с водоснабжением в Фокино в Приморском крае, сообщила пресс-служба "Примтеплоэнерго" в мессенджере МАХ.

Для устранения прорыва на месте работают оперативная бригада в составе 4 человек, задействованы 3 единицы специализированной техники. Работы планируется завершить в течение четырех часов. В настоящее время аварийный участок, где ведутся работы, перекрыт от основной магистрали. Вода начала поступать в город к абонентам написали в пресс-службе

На время устранения аварии будет организован подвоз питьевой воды.