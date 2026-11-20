Водоснабжение в домах жителей Спасска-Дальнего в Приморье восстановлено Восстановлено водоснабжение в домах приморского города Спасск-Дальний

Москва20 ноя Вести.В Приморском крае восстановлено водоснабжение в домах жителей города Спасска-Дальнего, сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО "ДЭК".

Аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения в Спасске-Дальнем завершены. Подача воды потребителям восстановлена, водоснабжение осуществляется в штатном режиме сказали в компании

Ранее стало известно, что авария оставила без воды почти три тысячи жителей. Без водоснабжения остались 32 многоквартирных дома из-за прорыва на сетях на улице Красногвардейской.