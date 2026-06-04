Москва4 июнВести.Из-за удара украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республики семь городов остались без водоснабжения. Об этом сообщили в региональном Минстрое.
В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточены объекты и прекращена подача воды на города: Енакиево, Юнокоммунаровск, Углегорск, Ждановка, Кировское, Дебальцево, Шахтерсксказано в сообщении
Сейчас на местах работают специалисты для оперативного запуска объектов после возобновления подачи электроэнергии.