Военкор Коц: за удары по городам РФ Украине грозит "беспросветная тишина"

Военкор Коц призвал ответить на удары ВСУ по городам РФ "беспросветной тишиной" Военкор Коц: за удары по городам РФ Украине грозит "беспросветная тишина"

Москва26 окт Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам обойдутся для украинской стороны "полной беспросветной тишиной", а не энергетическим перемирием. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, ударами по Белгороду, Воронежу и Орлу Киев пытается продемонстрировать способность атаковать российский тыл и за счет этого добиться более выгодных условий на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины.

Хотите режима тишины в энергетике? Будет вам тишина. Полная и беспросветная написал Коц в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что в результате ударов беспилотников ВСУ две мирные жительницы Белгородской области пострадали. Им уже оказана медицинская помощь.