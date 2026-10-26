Москва26 октВести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам обойдутся для украинской стороны "полной беспросветной тишиной", а не энергетическим перемирием. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, ударами по Белгороду, Воронежу и Орлу Киев пытается продемонстрировать способность атаковать российский тыл и за счет этого добиться более выгодных условий на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины.
Хотите режима тишины в энергетике? Будет вам тишина. Полная и беспросветнаянаписал Коц в своем Telegram-канале
Ранее сообщалось, что в результате ударов беспилотников ВСУ две мирные жительницы Белгородской области пострадали. Им уже оказана медицинская помощь.