Глава Белгородской области: цель атак ВСУ - попытка посеять панику и страх Шуваев об атаках ВСУ: противник стремится развить панику и страх

Москва31 авг Вести.ВСУ осуществляют атаки по Белгородской области с целью дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Враг наносит удар по гражданской инфраструктуре, по мирным людям, взрослым, детям. В особенности там, где нет военных целей. Противник стремится развить панику и страх, дестабилизировать обстановку в городе и области в целом сказал он

После ракетного удара по Белгороду 30 августа погибли три человека, еще 15 пострадали. Среди пострадавших есть подростки 16-17 лет.

За последние сутки подразделения ВСУ нанесли 164 удара по населенным пунктам области.