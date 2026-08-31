Москва31 авгВести.ВСУ осуществляют атаки по Белгородской области с целью дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом ИС "Вести" сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Враг наносит удар по гражданской инфраструктуре, по мирным людям, взрослым, детям. В особенности там, где нет военных целей. Противник стремится развить панику и страх, дестабилизировать обстановку в городе и области в целомсказал он
После ракетного удара по Белгороду 30 августа погибли три человека, еще 15 пострадали. Среди пострадавших есть подростки 16-17 лет.
За последние сутки подразделения ВСУ нанесли 164 удара по населенным пунктам области.