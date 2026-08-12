Военкор Мамсуров заявил, что линия соприкосновения фактически обезлюдела Мамсуров: линия соприкосновения сейчас фактически обезлюдела

Москва12 авг Вести.Линия соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) сейчас фактически обезлюдела, так как роботизированные комплексы начали вытеснять людей из килл-зоны ("зоны поражения" или "зоны смерти"). Об этом заявил ИС "Вести" военкор Георгий Мамсуров.

Сама линия соприкосновения сейчас фактически обезлюдела. Обратите внимание на количество подбитых роботизированных комплексов … Роботы фактически стали вытеснять людей с килл-зоны сказал он

Ранее Георгий Мамсуров заявил, что в зоне спецоперации активно задействуют наземные робототехнические комплексы "Курьер".