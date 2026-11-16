Военкор Коц: Заворотный опасен для Киева, потому что он борется словом

Военкор объяснил, чем Заворотный опасен для киевского режима Военкор Коц: Заворотный опасен для Киева, потому что он борется словом

Москва16 ноя Вести.Общественный деятель Сергей Заворотный представляет опасность для киевского режима, поскольку борется с ним при помощи слова. Такое мнение для KP.RU высказал военный корреспондент Александр Коц.

По мнению журналиста, для Киева не существует красных линий.

Для него [киевского режима] люди, которые борются словом, это такой же противник… Как и люди, которые в окопах сидят с автоматами в руках... Сергей Борисович... боролся словом. Он очень хорошо разбирался в Украине, в ее хитросплетениях внутренних. Он был и является одним из создателей, руководителей информационного проекта "Антифашист" сказал Коц

13 ноября на Кировоградской улице в Москве взорвался автомобиль, за рулем которого находился Заворотный. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.