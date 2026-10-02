Военкор рассказал о тактике выбивания инфраструктуры на Украине Военкор Сладков: ВС РФ не снижает интенсивность ударов по Украине

Москва2 окт Вести.Российские военные не снижают интенсивность ударов по целям на Украине. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.

Из 34 пограничных переходов шесть сегодня плотно находятся под нашими ударами. Мы выбиваем паровозы, выбили уже более 500 паровозов. Я имею в виду локомотивы, электровозы - те, что тянут за собой большие эшелоны. Но это примерно половина. Плюс ко всему мы начали бить по мостам, по мостам именно в Киеве, по железнодорожно-автомобильным мостам сказал он

Сладков подчеркнул, что обозначенные цели еще не разрушены до конца.