Москва2 октВести.Российские военные не снижают интенсивность ударов по целям на Украине. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Александр Сладков.
Из 34 пограничных переходов шесть сегодня плотно находятся под нашими ударами. Мы выбиваем паровозы, выбили уже более 500 паровозов. Я имею в виду локомотивы, электровозы - те, что тянут за собой большие эшелоны. Но это примерно половина. Плюс ко всему мы начали бить по мостам, по мостам именно в Киеве, по железнодорожно-автомобильным мостамсказал он
Сладков подчеркнул, что обозначенные цели еще не разрушены до конца.
Но мы интенсивность не снижаем. Видимо, будем бить дальше по тем зданиям, которые ассоциируются у нас с руководством силовыми структурами и специальными службами Украиныподчеркнул он