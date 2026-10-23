Военкор рассказал об особенностях боев за Славянск Военкор Кулько: в Славянске много лабиринтов и тяжелой фортификации

Москва23 окт Вести.В Славянске много тяжелой фортификации и лабиринтов. Подробностями о боях за населенный пункт поделился военный корреспондент Дмитрий Кулько в разговоре с KP.RU.

По словам военкора, интенсивность боев под Славянском только возрастает. Он также рассказал, что к настоящему моменту ВС РФ уже удалось в двух местах форсировать Северский Донец – Донбасс.

Командир 123-й бригады "Самарканд", он прежде в 4-й бригаде служил, уже дважды организовывал форсирование этого канала. Первый раз на Часовярском направлении, второй раз под Константиновкой. И вот сейчас третий – под Славянском. … Это мощный плацдарм, трамплин для дальнейшего продвижения в Славянск подчеркнул Кулько

Военкор рассказал, что для российской армии важны высоты, которые окружают населенный пункт. По его словам, большая часть хребтов уже под контролем ВС РФ, и это дает значительное преимущество, в том числе возможность для полетов БПЛА.