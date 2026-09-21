Москва21 сен Вести.Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма шли голосовать под атаками дронов, поскольку им важно было сделать свой вклад в будущее страны. Об этом ИС "Вести" рассказала военный корреспондент Елена Соколова.

Она назвала людей, которые голосуют в таких условиях, героями, а также поделилась эмоциями от результатов выборов в ее родной ДНР.

Мне было интересно узнать, как голосует моя ДНР родная. Когда я увидела, что свыше 80% [явка] … честно, у меня накатывают слезы, потому что я понимаю, что за этим стоит. Херсонская, Запорожская [области], Донецкая, Луганская [республики] и Крым … - это героические люди, которые под атаками дронов делают свой выбор и вклад в будущее своей страны заявила Соколова

Ранее сообщалось, что в ДНР в голосовании на выборах приняли участие более миллиона человек. В республике было организовано досрочное голосование для того, чтобы избежать массовых скоплений людей.