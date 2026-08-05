Москва5 авгВести.Беспилотные системы играют большую роль на фронтах спецоперации, но главным на поле боя остается пехотинец-штурмовик. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.
По словам военкора, беспилотные системы, в том числе наземные, занимают большую нишу на фронте.
И с нашей стороны наземные роботизированные комплексы работают - для снабжения войск, для поражения противника, и с вражеской стороны они также применяются. Наглядный случай в Николаевке, которая находится под Славянском: противник, не имея возможности пользоваться транспортом, потому что логистика полностью обрезана, применяет большое количество роботизированных комплексов, по которым работают наши беспилотники, не давая возможности им подъехать к линии фронтарассказал Владимир Разин
При этом на земле главную роль все же занимают штурмовики, подчеркнул военкор.
Безусловно, на фронте ничего не делается без человека, без штурмовика, без пехотинца. Как бы беспилотники ни преобладали в небе, но на земле человек все-таки занимает главную роль на поле боя, и без наших штурмовиков не происходит освобождения того или иного населенного пунктасказал Разин