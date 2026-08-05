Москва5 авг Вести.Беспилотные системы играют большую роль на фронтах спецоперации, но главным на поле боя остается пехотинец-штурмовик. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

По словам военкора, беспилотные системы, в том числе наземные, занимают большую нишу на фронте.

И с нашей стороны наземные роботизированные комплексы работают - для снабжения войск, для поражения противника, и с вражеской стороны они также применяются. Наглядный случай в Николаевке, которая находится под Славянском: противник, не имея возможности пользоваться транспортом, потому что логистика полностью обрезана, применяет большое количество роботизированных комплексов, по которым работают наши беспилотники, не давая возможности им подъехать к линии фронта рассказал Владимир Разин

При этом на земле главную роль все же занимают штурмовики, подчеркнул военкор.