Москва18 окт Вести.Военкор ВГТРК Александр Сладков призвал к взаимодействию бизнеса и общества. Свое мнение он высказал в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, украинский конфликт сплачивает россиян.

Общество постепенно консолидируется: оно обращает внимание друг на друга, на бизнес, на простых людей. … Все ведет к тому, что мы друг без друга не сможем. Ни бизнес большой без простого человека, ни простой человек без бизнеса