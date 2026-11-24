Москва24 нояВести.Минобороны России намерено масштабировать работу информационной системы "Свод", в настоящее время она работает во всех группировках в зоне СВО, сообщил "Коммерсанту" заместитель главы военного ведомства Дмитрий Щербинин.
"Свод" - экосистема цифровых сервисов, объединенных интеграцией данных, общими служебными функциями и средствами защиты информации.
По словам Дмитрия Щербинина, в сентябре решения "Свода" применялись во всех шести группировках войск в зоне спецоперации.
Теперь предстоит масштабировать систему: увеличивать количество пользователей, расширять ее применение на разных уровнях управления и подключать новые цифровые сервисысказал он в интервью газете "Коммерсант"
Задача "Свода" - оперативно и достоверно предоставлять сведения о радиоэлектронной, воздушной, инженерной и другой обстановке.