Военная информсистема "Свод" будет масштабирована Замминистра Щербинин: информсистема Минобороны "Свод" будет масштабирована

Москва24 ноя Вести.Минобороны России намерено масштабировать работу информационной системы "Свод", в настоящее время она работает во всех группировках в зоне СВО, сообщил "Коммерсанту" заместитель главы военного ведомства Дмитрий Щербинин.

"Свод" - экосистема цифровых сервисов, объединенных интеграцией данных, общими служебными функциями и средствами защиты информации.

По словам Дмитрия Щербинина, в сентябре решения "Свода" применялись во всех шести группировках войск в зоне спецоперации.

Теперь предстоит масштабировать систему: увеличивать количество пользователей, расширять ее применение на разных уровнях управления и подключать новые цифровые сервисы сказал он в интервью газете "Коммерсант"

Задача "Свода" - оперативно и достоверно предоставлять сведения о радиоэлектронной, воздушной, инженерной и другой обстановке.