Военные войск ПВО рассказали, как предотвратили атаки ВСУ во время выборов

Военнослужащие ВС РФ рассказали, как сбивали ракеты ВСУ во время выборов в ГД Военные войск ПВО рассказали, как предотвратили атаки ВСУ во время выборов

Москва27 сен Вести.Киевский режим предпринял попытки массированных атак по территории Москвы во время выборов в Государственную думу. Подробности о том, как ВС РФ противостояли таким ударам, информационной службе "Вести" рассказали военнослужащие войск ПВО: оператор расчета с позывным Хакер и начальник расчета с позывным Барнаул.

Оператор расчета ПВО с позывным Хакер сообщил, что информация о возможных атаках со стороны ВСУ появилась еще в начале боевого дежурства.

Очередная смена дежурства, была вводная о том, что возможна массированная атака беспилотными летательными аппаратами и ракетами из-за проводящихся выборов. Так в результате получилось рассказал он

Начальник расчета ПВО с позывным Барнаул рассказал, что механизм противодействия таким ударам российскими военными отработан до мелочей.

Происходило все очень скоротечно. В 4 часа 42 минуты – было обнаружено. В течение пяти секунд была точно выделена цель и принято решение на уничтожение цели. Периодичность – 40-50 секунд. Все происходило на адреналине – быстро. Все настолько уже отработано – механическая память. Пуск, уничтожен, доклад заявил Барнаул

Ранее сообщалось, что Совет по правам человека (СПЧ) направит в международные структуры материалы о массированных атаках ВСУ, являвшихся спланированной операцией, в Единый день голосования-2026.