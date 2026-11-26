Украинским военным дали по 21 году за убийство гражданского в Мариуполе

Военнослужащие ВСУ осуждены за расстрел мужчины в Мариуполе Украинским военным дали по 21 году за убийство гражданского в Мариуполе

Москва26 ноя Вести.Суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины в Мариуполе, сообщили в Следственном комитете.

Фигурантами расследования являлись украинские военнослужащие Юрий Легенький и Фарид Муждабаев, обвиненные в расстреле гражданского лица неподалеку от пересечения проспекта Карпова и Новосибирской улицы в Мариуполе.

Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.

По приказу командира фигуранты уголовного дела, наблюдая через тепловизор за происходящим, расстреляли из автомата мужчину, не участвующего в вооруженном конфликте говорится в заявлении ведомства в MAX

Легенького и Муждабаева приговорили к 21 году лишения свободы, они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.