Москва26 нояВести.Суд вынес приговор по делу об убийстве мужчины в Мариуполе, сообщили в Следственном комитете.
Фигурантами расследования являлись украинские военнослужащие Юрий Легенький и Фарид Муждабаев, обвиненные в расстреле гражданского лица неподалеку от пересечения проспекта Карпова и Новосибирской улицы в Мариуполе.
Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти.
По приказу командира фигуранты уголовного дела, наблюдая через тепловизор за происходящим, расстреляли из автомата мужчину, не участвующего в вооруженном конфликтеговорится в заявлении ведомства в MAX
Легенького и Муждабаева приговорили к 21 году лишения свободы, они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.