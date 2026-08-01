Военные РФ создали более 1,8 тыс. км антидроновых коридоров в зоне СВО МО РФ: в зоне СВО оборудовали свыше 1,8 тыс. км антидроновых коридоров

Москва1 авг Вести.На основных логистических маршрутах в зоне специальной военной операции оборудованы более 1,8 тысячи километров антидроновых коридоров. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.

По его словам, более 800 километров таких коридоров возвели в 2026 году. Он отметил, что для обеспечения передовых подразделений активно используются грузовые квадрокоптеры, наземные роботизированные платформы, мотовездеходы, багги и мотоциклы.

В целях обеспечения безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовано более 1800 километров антидроновых коридоров, в том числе свыше 800 километров в этом году сказал Санчик

Замминистра также сообщил, что с начала года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза. По его словам, в 2026 году в штурмовые подразделения поставили свыше 15 тысяч единиц мототехники.

Кроме того, продолжилась работа по совершенствованию индивидуальных рационов питания и боевой экипировки с учетом опыта боевых действий.

В текущем году, отметил Санчик, для поддержания боеспособности войск были поставлены 2,5 миллиона тонн материальных средств.