Эксперт Гагин: Сырский может готовить провокацию на границе РФ и Норвегии

Военный эксперт Гагин заявил, что Сырский готовит провокацию на границе РФ Эксперт Гагин: Сырский может готовить провокацию на границе РФ и Норвегии

Москва27 ноя Вести.Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может готовить провокацию на российско-норвежской границе. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, военный эксперт Ян Гагин.

По его словам, российской стороне необходимо сохранять бдительность и учитывать вероятность обострения на северном направлении.

Гагин охарактеризовал Норвегию как достаточно спокойного соседа, который не испытывает нужды в конфликтах благодаря устойчивой экономике, основанной на добывающей промышленности. Вместе с тем он не исключил, что на северном участке границы сейчас рассматриваются вопросы накапливания сил НАТО.

Можно предположить, что сейчас на северном участке нашей границы рассматриваются вопросы накапливания сил НАТО. Возможны провокации с помощью беспилотных систем — не только воздушных, но и морских. Поэтому сейчас надо быть настороже и ожидать проблем. Сырский может предложить норвежцам охрану и защиту буровых вышек или флота с помощью безэкипажных катеров либо летающих средств. При этом риск острых моментов и провокаций возрастает приводит NEWS.ru слова Гагина

Эксперт также обратил внимание на активность украинских представителей за рубежом, которая вызывает дополнительные опасения. По его мнению, речь может идти о распространении военного опыта и подготовке специалистов для работы в различных государствах.

Ранее сообщалось, что Норвегия закупит 70 новых БМП CV-90 для бригады на границе с Россией.