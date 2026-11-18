Москва18 ноя Вести.Атака на Крымский мост, вероятно, была совершена со стороны Черного моря, поскольку воздушное пространство над Запорожской и Херсонской областями прикрыто системами ПВО. Такое мнение ИС "Вести" высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, низколетящую цель над морской поверхностью радиолокационным станциям обнаружить сложнее.

Если говорить о том ударе, который был нанесен, я сразу предположил, что, вероятнее всего, удар наносился через Черное море. Потому что Запорожская и Херсонская области прикрыты ПВО, там есть несколько линий, и вряд ли что-то бы долетело до Крымского моста. А вот если лететь на предельно малой высоте над Черным морем, в принципе, радиолокационные станции не обнаружат заявил Кнутов

Ранее помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева заявила, что атаки на Крымский мост не скажутся на продовольственной и лекарственной безопасности полуострова.