Военный эксперт рассказал о ситуации с ДРГ в брянском приграничье Эксперт Онуфриенко рассказал о ситуации с ДРГ в брянском приграничье

Москва12 окт Вести.Попытками организовать диверсию в брянском приграничье противник пытается отвлечь силы ВС РФ из Сумской области, где создают очередной котел. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что богатство лесных массивов привлекает диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) тем, что там могут находиться схроны с оружием, создаваемые террористическими ячейками на территории РФ. Также диверсанты могут вести разведку местности, выявлять места нахождения радиолокационных станций, систем противовоздушной обороны.

Ко всему прочему, они ведут активную разведку расположения наших войск на границе работы секретов, работы дозорных групп, наблюдательных постов там, где не идут активные боевые действия. И, соответственно, проводят диверсии там, где могут, если могут; если нет, то просто привлекают внимание подобными взрывами и атаками для того, чтобы снять воюющие части Сумской области, а боевые действия идут в том числе и в 100 километрах севернее Сумы, активные боевые действия. Там мы создаем очередной котел добавил Онуфриенко

Ранее сообщалось о попытках подростка из Брянской области взорвать железную дорогу после общения в сервисе "Дайвинчик". По данным Следственного комитета, действиями 17-летнего юноши руководили зарубежные кураторы.