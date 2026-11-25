Москва25 нояВести.В подмосковном Домодедове 23-летний военнослужащий получил тяжелое ножевое ранение в шею возле ночного бара, заступившись за незнакомую женщину. Об этом сообщает MK.RU.
Конфликт произошел утром 22 ноября, когда военный с супругой и другом выходили из заведения и заметили, как нетрезвый мужчина грубо хватал за руку прохожую. В ответ на сделанное замечание 51-летний ранее судимый уроженец Дагестана достал нож и ударил молодого человека в шею.
Пострадавший экстренно госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, в региональном ГСУ СК РФ сообщили о предъявлении ему обвинения в покушении на убийство.