Военный попал в реанимацию после конфликта возле ночного бара в Домодедове В Домодедове заступившийся за девушку военнослужащий получил удар ножом

Москва25 ноя Вести.В подмосковном Домодедове 23-летний военнослужащий получил тяжелое ножевое ранение в шею возле ночного бара, заступившись за незнакомую женщину. Об этом сообщает MK.RU.

Конфликт произошел утром 22 ноября, когда военный с супругой и другом выходили из заведения и заметили, как нетрезвый мужчина грубо хватал за руку прохожую. В ответ на сделанное замечание 51-летний ранее судимый уроженец Дагестана достал нож и ударил молодого человека в шею.

Пострадавший экстренно госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, в региональном ГСУ СК РФ сообщили о предъявлении ему обвинения в покушении на убийство.