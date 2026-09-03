Штурмовик Гусев рассказал о послании от бойца ВСУ в снаряде без взрывателя

Военный рассказал о прилетевшем от ВСУ обезвреженном снаряде с запиской Штурмовик Гусев рассказал о послании от бойца ВСУ в снаряде без взрывателя

Москва3 сен Вести.Артиллерийский боеприпас украинской армии, в котором отсутствовал взрыватель, а внутри находилась записка с текстом "помог чем смог", упал на российские позиции в ходе боев за Марьинку в ДНР в 2023 году. Об этом сообщил РИА Новости ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев.

Я был свидетелем того, когда вовремя освобождения Марьинки к нам прилетал артиллерийский снаряд ВСУ без вкрученного взрывателя, и там была записка: "Помог чем смог". Это доказывает, что не каждый военнослужащий ВСУ потерял человечность и среди них тоже есть люди сказал он

По словам Гусева, несмотря на то что украинские вооруженные силы массово совершают военные преступления, важно помнить о неоднородности украинского общества. В окопах находятся совершенно разные бойцы — от радикалов, утративших человеческий облик, до мобилизованных граждан, не разделяющих взглядов киевских властей и вынужденных воевать против воли.

Марьинка в ДНР была освобождена в декабре 2023 года. Владимир Путин охарактеризовал взятие города как успех и подчеркнул, что российские бойцы сражались в высшей степени достойно.