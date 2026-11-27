Москва27 нояВести.Боевики ВСУ боятся штурмовиков 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" и стараются не вступать с ними в бой. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель командира десантно-штурмовой роты этого подразделения с позывным Малыш.
По его словам, украинские военные предпочитают бегство с позиций боестолкновениям с морпехами.
Если противник знает, что идет 155-й полк 55-й дивизии морской пехоты, они не вступают в бой, они бросают позиции и уходятподелился Малыш
В РФ ежегодно 27 ноября отмечается День морской пехоты. Бойцы этого полка встречают праздник на передовой.