Военный "Востока" рассказал о страхе ВСУ перед морской пехотой Боец Малыш: ВСУ боятся штурмовиков-морпехов группировки "Восток"

Москва27 ноя Вести.Боевики ВСУ боятся штурмовиков 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" и стараются не вступать с ними в бой. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель командира десантно-штурмовой роты этого подразделения с позывным Малыш.

По его словам, украинские военные предпочитают бегство с позиций боестолкновениям с морпехами.

Если противник знает, что идет 155-й полк 55-й дивизии морской пехоты, они не вступают в бой, они бросают позиции и уходят поделился Малыш

В РФ ежегодно 27 ноября отмечается День морской пехоты. Бойцы этого полка встречают праздник на передовой.