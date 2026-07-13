Песков: российским военным хорошо известно, откуда и как летят БПЛА ВСУ

Военным РФ хорошо известно, откуда летят украинские БПЛА, заявили в Кремле Песков: российским военным хорошо известно, откуда и как летят БПЛА ВСУ

Москва13 июл Вести.Российским военнослужащим хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что РФ четко отслеживает источники угрозы для своих приграничных районов и более глубоких территорий.

Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит​​​. Это всем хорошо известно сказал Песков

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не намерена доказывать использование воздушного пространства стран Прибалтики украинскими дронами.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские страны уже позволяли БПЛА ВСУ пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.