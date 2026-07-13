Москва13 июлВести.Российским военнослужащим хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что РФ четко отслеживает источники угрозы для своих приграничных районов и более глубоких территорий.
Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известносказал Песков
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия не намерена доказывать использование воздушного пространства стран Прибалтики украинскими дронами.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские страны уже позволяли БПЛА ВСУ пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.