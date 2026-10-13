Москва13 окт Вести.Российская компания Volga планирует обновить интерьер флагманского кроссовера K50. Об этом стало известно из публикации в "Журнале Авито Авто".

Согласно тексту, передняя панель автомобиля будет оснащена одним центральным экраном вместо двух, также в машине будет центральная консоль с физическими кнопками.

Салон будет отличаться от интерьера китайского Geely Monjaro, на базе которого была создана эта модель. Центральный тоннель будет такой же, как у модели для внутреннего рынка Китая 2026 года, а передняя панель с крупным сенсорным экраном позаимствуют у европейской модификации, которую показали на Парижском автосалоне.

Перед передним пассажиром в Volga K50 не будет отдельного экрана и регулировочной "шайбы". Климатическая система машины будет настраиваться на ощупь, через аналоговые кнопки, регулирующие температуру и направление обдува. Площадка для беспроводной зарядки смартфона переместится в другое место.