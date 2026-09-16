МВД объяснило следователям, за какие ДТП с жертвами не надо заводить дела

Волк: нарушение ПДД по необходимости не является преступлением МВД объяснило следователям, за какие ДТП с жертвами не надо заводить дела

Москва16 сен Вести.Водителей, нарушивших ПДД вынужденно, не будут привлекать к ответственности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАХ.

В августе текущего года Следственный департамент МВД России поручил руководителям подчиненных подразделений изучить и учитывать в служебной деятельности позицию Конституционного Суда, согласно которой не имеет признаков уголовной противоправности нарушение Правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение по неосторожности последствий, указанных в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, если такое деяние совершено в условиях крайней необходимости написала Волк

Она уточнила, что речь идет о случаях, когда один из водителей создает опасную ситуацию на дороге, а другой действует вопреки ПДД, тем самым избегая столкновения, даже если это приводит к ДТП.

Однако в таких ситуациях не может быть заранее определенного виновника аварии отметила представитель ведомства

По ее словам, действия каждого из водителей в таких случаях необходимо тщательно исследовать.