Москва21 сен Вести.В Ярославле стартовал Международный Волковский фестиваль, который продлится до 27 сентября. Открыли мероприятие показом спектакля, поставленного Глебом Пускепалисом — сыном актера и режиссера Сергея Пускепалиса, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

Зрители смогут увидеть 13 показов десяти спектаклей. В программу вошли постановки российских театров, а также Сербского русского театра из Белграда. В основу спектаклей вошли произведения отечественных классиков и современных авторов, включая Виктора Астафьева, Евгения Водолазкина и Алексея Слаповского.

Это не просто программа — это диалог театров и зрителей вокруг главного богатства русской культуры, литературы, который продолжает миссию, заложенную Федором Волковым более 250 лет назад отметил художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов

Фестиваль открылся спектаклем "Клинч" Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Постановка, созданная Глебом Пускепалисом по пьесе Алексея Слаповского, рассказывает о конфликте между учителем и ученицей. Спектакль посвящен памяти Сергея Пускепалиса — актера и бывшего художественного руководителя Волковского театра, погибшего 20 сентября 2022 года.

Кроме "Клинча", в программу фестиваля вошли еще восемь спектаклей от театров из пяти регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Барнаула и Челябинска.