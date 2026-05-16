Спикер Госдумы Володин: в Армении есть угроза потери единства

Москва16 мая Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем канале в мессенджере MAX, что Армении грозит потеря единства, и увидел параллели с Украиной.

По мнению Володина, действия армянских властей ведут к расколу общества, и в Армении возможна "самая крупная потеря… - потеря единства".

С этого начинались большие проблемы во многих странах. И здесь снова невольно напрашивается параллель с Украиной и происходившими там событиями в 2014 году отметил председатель Госдумы

Страны Прибалтики от вступления в ЕС тоже "счастливее не стали", указал он.

Володин добавил, что любой политический деятель при выборе пути должен руководствоваться волей народа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Запад пытается подмять под себя Армению вслед за другими членами СНГ, Ереван может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза.