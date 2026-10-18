Володин: ГД РФ во многом эффективна от того, насколько эффективны ее комитеты Володин: депутатам нужно относиться ответственно к обязанностям

Москва18 окт Вести.Государственная Дума не может работать эффективно, если хотя бы один ее комитет не справляется со своими задачами. Об этом заявил ИС "Вести" председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Комитеты Государственной Думы - это ключевое звено в принятии решений, потому что все законопроекты рассматриваются вначале в комитетах. И от того, насколько эффективен комитет во многом эффективна Дума. Наша задача, создав условия для работы комитетов, каждого депутата. С другой стороны, сформировать систему, в рамках которой все будут понимать, что надо отвечать за итоги работы, надо относиться ответственно к своим обязанностям сказал Володин

Состав Госдумы РФ по итогам прошедших в сентябре выборов обновился на 41%.

Володин снова избран спикером ГД РФ.