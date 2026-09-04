Володин: 96% строящихся жилых комплексов в РФ имеют названия на кириллице

Володин: названия на кириллице получили почти все строящиеся ЖК в России Володин: 96% строящихся жилых комплексов в РФ имеют названия на кириллице

Москва4 сен Вести.Названия на кириллице имеют 96% строящихся жилых комплексов в России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.

Володин отметил, что в марте вступил в силу федеральный закон о защите русского языка, одна из норм которого предполагает, что новые ЖК можно называть только с использованием кириллицы.

Спустя полгода действия закона эксперты отмечают, что из 4977 возводимых ЖК 4776 имеют названия, соответствующие данному требованию. Это 96% от всех строящихся объектов написал спикер Госдумы

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ предписывает, что с 1 марта 2026 года информация для потребителя – реклама, вывески, указатели – должна быть исполнена на русском языке.