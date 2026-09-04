Володин призвал более ответственно исполнять закон о защите русского языка Володин: необходимо более ответственно исполнять закон о защите русского языка

Москва4 сен Вести.Необходимо более ответственно подходить к реализации закона о защите русского языка, который был принят в марте 2026 года. С соответствующим призывом выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что одна из норм принятого закона предусматривает разрешение называть новые жилые комплексы только с использованием кириллицы. В этой отрасли правилу следуют почти 100% от всех строящихся объектов. Однако такая ситуация далеко не во всех сферах.

Необходимо более ответственно подходить к реализации норм принятого федерального закона... С 2021 года Государственной думой принято 33 закона в этой части. Каждый из них должен исполняться! подчеркнул Володин

Председатель Госдумы также отметил, что часто видит в комментариях упоминание важности скорейшего ухода от иностранных слов в общественных пространствах городов. Он поблагодарил читателей за эту позицию и поделился, что полностью разделяет ее.