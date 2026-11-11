Володин о переговорах с США: сначала нужен результат, а не зрелище

Володин считает, что переговоры с США не должны превращаться в "зрелище" Володин о переговорах с США: сначала нужен результат, а не зрелище

Москва11 ноя Вести.Переговоры с США не должны превращаться в зрелище, сначала нужен результат, заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, после получения результата можно будет представить итоги.

Нам необходимо выйти вначале на результат, а затем уже презентовать и встречи, и итоги. Когда все это уходит в зрелища, зачастую не думаем о хлебе сказал Володин

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал трехсторонние переговоры по Украине, которые прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. По его словам, Россия будет удовлетворена переговорами, когда мир будет на ее условиях.