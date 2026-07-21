Москва21 июл Вести.Политизация топливной темы и демагогия вокруг нее недопустимы, они выглядят как происки недругов России, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во время обсуждения на пленарном заседании законопроекта о стабилизации топливного рынка Володин отметил, что эти темы "нельзя политизировать ни в коем случае".

Потому что это уже попахивает другим, "пятой колонной" внутри. Популизм и демагогия в этой части не только разрушительны — крайне опасны. За страну надо бороться, и любые предложения, которые укрепляют страну и решают проблемы, надо поддержать сказал Володин

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" ранее заявлял, что многие потребители топлива в регионах России получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, либо с поставок железными дорогами с НПЗ. Он также отметил, что комплекс возможностей обеспечения топливом разнообразный.