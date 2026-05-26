Москва26 маяВести.Таким, как бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, въезд обратно в Россию заказан после всего того, что они натворили. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал критику КПРФ закона о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации, отметив, что они сами "породили" Чубайса, сообщает ТАСС.
Поэтому зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворилисказал Володин
Председатель Госдумы уточнил, что по новому закону государство сможет вернуть имущество, которое было приватизировано с нарушениями, в том числе если будет доказана коррупционная составляющая. По его словам, в подобных случаях закон оставляет право государству истребовать это имущество.